Azimut investe circa 6,37 milioni di euro nel buyback tra il 6 e il 7 agosto

(Teleborsa) - Azimut ha comunicato di aver acquistato, tra il 6 e il 7 agosto 2026, complessivamente 165.000 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 38,60 euro per azione, per un controvalore pari a 6.369.150,50 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito della prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 e del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026.



Al 7 agosto, considerando anche le azioni proprie già in portafoglio, Azimut Holding detiene un totale di 671.307 azioni proprie, pari allo 0,47% del capitale sociale.















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