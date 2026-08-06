Azimut supera 157,8 miliardi di euro di masse totali con raccolta da 1,1 miliardi a luglio

(Teleborsa) - Azimut , gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato una raccolta netta totale di 1,1 miliardi di euro nel mese di luglio 2026, portando la raccolta netta totale da inizio anno a 9,2 miliardi. La solida dinamica della raccolta netta porta il totale delle masse a 157,8 miliardi di euro a fine luglio, riflettendo una robusta crescita del 12% da inizio anno.



"L'eccezionale slancio commerciale è proseguito anche a luglio, con 1,1 miliardi di euro di nuovi afflussi netti - ha commentato Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo Azimut - Continuiamo a registrare una solida crescita diffusa su tutte le nostre piattaforme, con contributi significativi da Turchia e Marocco, pur a fronte del deflusso legato a un mandato istituzionale negli Stati Uniti. Inoltre, luglio è stato un altro mese di forte crescita per i nostri fondi di investimento alternativi, sostenuti in particolare dalla raccolta in Brasile, Turchia e Stati Uniti".



"Grazie alla capillarità della nostra rete distributiva globale, ora anche i clienti asiatici hanno accesso a prodotti innovativi come Azimut AHE, il primo e unico fondo evergreen al mondo dedicato alle auto storiche, super e hypercar - ha aggiunto - Parallelamente, continua l'espansione delle nostre affiliate strategiche negli Stati Uniti e in Australia, che rafforzano ulteriormente la nostra capacità distintiva di diversificare e sviluppare il business a livello globale. I 9,2 miliardi di euro raccolti da inizio anno e la performance generata per i nostri clienti stanno sostenendo una crescita del 12 percento delle masse totali. Un risultato di assoluto rilievo che testimonia la capacità di consulenza delle nostre reti distributive e le capacità di generare alpha del nostro Global Asset Management team, e conferma l'efficacia della nostra piattaforma diversificata tra mercati pubblici e privati".

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