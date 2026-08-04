Borse europee in verde mentre petrolio è in forte calo su speranze di accordo in Iran

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per l'azionario europeo
, mentre il petrolio è in calo
, dopo che un funzionario del Qatar ha detto che proseguono gli sforzi per garantire una soluzione diplomatica al conflitto, mentre il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha affermato che un accordo con l'Iran per riaprire lo Stretto di Ormuz potrebbe arrivare già martedì o mercoledì.
Sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio
in Italia
hanno registrato
un marginale calo in valore a giugno, dopo il leggero rialzo congiunturale segnato a maggio, con un bilancio positivo per il secondo trimestre. Secondo i dati Istat, l'indice ha registrato una variazione di -0,1% su mese (+0,2% in maggio), dovuta in particolare alla frenata dei beni alimentari (-0,4%).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,153. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dello 0,77%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 76,21 dollari per barile, in netto calo del 5,15%.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +76 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 3,86%. Tra le principali Borse europee
si muove in territorio positivo Francoforte
, mostrando un incremento dello 0,73%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, e Parigi
avanza dello 0,39%.
Segno più per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,10%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna l'1,09% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 56.104 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,84%); come pure, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,87%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, svetta Avio
che segna un importante progresso del 4,06%. Vola STMicroelectronics
, con una marcata risalita del 3,97%. Denaro su Leonardo
, che registra un rialzo del 3,45%. Bilancio decisamente positivo per Prysmian
, che vanta un progresso del 2,89%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ENI
, che prosegue le contrattazioni a -2,07%. Sotto pressione Campari
, che accusa un calo dell'1,97%. Piccola perdita per Snam
, che scambia con un -1,24%. Tentenna Buzzi
, che cede l'1,21%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+5,72%), Credem
(+3,89%), Caltagirone SpA
(+3,76%) e ENAV
(+3,45%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo
, che continua la seduta con -7,54%. Scivola WIIT
, con un netto svantaggio del 3,51%. In rosso Technogym
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,45%. Spicca la prestazione negativa di Italmobiliare
, che scende del 2,43%.