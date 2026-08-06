Chiusura positiva per le Borse europee, il FTSE MIB sfonda quota 54.000 punti

La giornata

(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee grazie agli sviluppi positivi nei negoziati per porre fine alla guerra Usa-Iran, con il FTSE MIB che nel corso della seduta ha segnato nuovi massimi storici sfondando quota 54.000 punti, trainato dalle performance delle banche dopo i risultati semestrali. Tra le novità nel settore, Banco BPM ha rivisto al rialzo la guidance 2026 e sul fronte M&A l'AD Giuseppe Castagna ha aperto a una possibile aggregazione con Credit Agricole Italia; BPER ha annunciato la presentazione di una manifestazione di interesse non vincolante finalizzata all'acquisizione delle attività relative ai business dei pagamenti e di banca depositaria di BFF Bank .



Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato una brusca e imprevista battuta di arresto per la produzione industriale dell'Italia a giugno (-1% su base mensile), dopo il calo congiunturale di maggio, con un bilancio che resta però moderatamente positivo per il secondo trimestre.



Sessione debole per l' euro / dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,29%. Nessuna variazione significativa per l' oro , che scambia sui valori della vigilia a 4.247,6 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,14%.



Invariato lo spread , che si posiziona a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,89%.



Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,05%, andamento cauto per Londra , che mostra una performance pari a -0,19%, e sostanzialmente tonico Parigi , che registra una plusvalenza dello 0,35%.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,44% a 53.683 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 56.371 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,71%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,27%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+5,67%), Banco BPM (+3,93%), Inwit (+2,38%) e Leonardo (+2,00%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tenaris , che ha terminato le contrattazioni a -7,08%. Deludente Buzzi , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Lottomatica , che mostra un piccolo decremento dell'1,07%. Discesa modesta per Unipol , che cede un piccolo -0,83%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Safilo (+16,86%), Technoprobe (+6,69%), BFF Bank (+5,88%) e WIIT (+3,64%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banco Desio , che ha terminato le contrattazioni a -3,91%. Vendite su Caltagirone SpA , che registra un ribasso del 3,20%. Seduta negativa per IGD , che mostra una perdita del 2,50%. Sotto pressione Zignago Vetro , che accusa un calo del 2,19%.

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