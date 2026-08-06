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Chiusura positiva per le Borse europee, il FTSE MIB sfonda quota 54.000 punti

La giornata

Commento, Finanza, Spread
Chiusura positiva per le Borse europee, il FTSE MIB sfonda quota 54.000 punti
(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee grazie agli sviluppi positivi nei negoziati per porre fine alla guerra Usa-Iran, con il FTSE MIB che nel corso della seduta ha segnato nuovi massimi storici sfondando quota 54.000 punti, trainato dalle performance delle banche dopo i risultati semestrali. Tra le novità nel settore, Banco BPM ha rivisto al rialzo la guidance 2026 e sul fronte M&A l'AD Giuseppe Castagna ha aperto a una possibile aggregazione con Credit Agricole Italia; BPER ha annunciato la presentazione di una manifestazione di interesse non vincolante finalizzata all'acquisizione delle attività relative ai business dei pagamenti e di banca depositaria di BFF Bank.

Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato una brusca e imprevista battuta di arresto per la produzione industriale dell'Italia a giugno (-1% su base mensile), dopo il calo congiunturale di maggio, con un bilancio che resta però moderatamente positivo per il secondo trimestre.

Sessione debole per l'euro / dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,29%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 4.247,6 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,14%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,89%.

Tra le principali Borse europee Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,05%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,19%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,35%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,44% a 53.683 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 56.371 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,71%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,27%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+5,67%), Banco BPM (+3,93%), Inwit (+2,38%) e Leonardo (+2,00%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tenaris, che ha terminato le contrattazioni a -7,08%. Deludente Buzzi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Lottomatica, che mostra un piccolo decremento dell'1,07%. Discesa modesta per Unipol, che cede un piccolo -0,83%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Safilo (+16,86%), Technoprobe (+6,69%), BFF Bank (+5,88%) e WIIT (+3,64%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banco Desio, che ha terminato le contrattazioni a -3,91%. Vendite su Caltagirone SpA, che registra un ribasso del 3,20%. Seduta negativa per IGD, che mostra una perdita del 2,50%. Sotto pressione Zignago Vetro, che accusa un calo del 2,19%.
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