Commerzbank, rumors: Governo tedesco pronto a valutare cessione del 12,7% a Unicredit

(Teleborsa) - Alti funzionari governativi tedeschi si sono detti aperti a discutere una potenziale vendita a UniCredit del 12,7% detenuto da Berlino in Commerzbank , se i due istituti di credito riusciranno a concordare una strategia comune.



E' quanto riporta Bloomberg, aggiungendo che, sebbene questa dichiarazione non rappresenti una linea politica ufficiale del governo, i funzionari considerano accettabile una vendita al giusto prezzo e con garanzie per il futuro di Commerzbank, dato che UniCredit sempre destinata ad acquisirne comunque il controllo indipendentemente dalla volontà dell'esecutivo tedesco.



La condizione più importante per avviare le trattative tra Berlino e UniCredit, sempre secondo rumour, sarebbe il sostegno dell'attuale management di Commerzbank ai piani della rivale italiana.



Sebbene il governo tedesco si sia opposto al modo in cui UniCredit ha acquisito la sua partecipazione nella banca, ha sempre di fatto mantenuto le distanze, sostenendo che spetta ai due istituti decidere come procedere.

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