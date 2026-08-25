Shein, rumours: già interamente coperto il book IPO per 1,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La domanda degli investitori ha già interamente coperto il book del valore fino a 1,8 miliardi di dollari in vista dell'atteso debutto di Shein a Hong Kong.



E' quanto riporta Reuters spiegando che gli ordini provengono da diversi azionisti esistenti, fondi focalizzati sulla Cina e fondi multi-strategia e che, secondo i documenti depositati dalla società, il retail fast fashion venderà 280 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 47,60 e 49,50 dollari di Hong Kong per azione.



Il prezzo finale dovrebbe essere reso noto lunedì con il debutto in Borsa previsto per il 1° settembre. La valutazione di Shein nell'IPO è tuttavia inferiore di oltre il 70% rispetto alla valutazione di quasi 100 miliardi di dollari raggiunta sul mercato privato nel 2022.



Infine, secondo i documenti depositati, Shein ha intanto l'appoggio di investitori chiave, tra i quali i soci attuali Boyu, Tiger Global e General Atlantic, per l'acquisto di azioni per circa 383 milioni di dollari.

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