Analisi Tecnica: indice MDAX del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Seduta negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,92%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 33.080,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32.318. L'equilibrata forza rialzista dell'indice MDAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 33.843.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)