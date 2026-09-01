Milano 11:45
51.957 -1,25%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
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Londra 11:45
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Francoforte 11:45
25.948 -1,18%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Seduta negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,92%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 33.080,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32.318. L'equilibrata forza rialzista dell'indice MDAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 33.843.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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