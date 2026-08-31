Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che mette a segno un modesto profit a +0,25%.
L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33.362,7 e primo supporto individuato a 32.364,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34.361,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)