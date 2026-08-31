Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:16
29.351 -0,28%
Dow Jones 18:16
53.215 -0,64%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Frazionale rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che mette a segno un modesto profit a +0,25%.

L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33.362,7 e primo supporto individuato a 32.364,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34.361,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```