Milano 9:52
52.818 +0,52%
Nasdaq 24-ago
29.023 0,00%
Dow Jones 24-ago
53.417 +0,26%
Londra 9:52
10.866 +0,11%
26.187 +0,31%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Debole la giornata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un calo dello 0,25%.

Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32.189,5. Supporto stimato a 31.794,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32.584,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```