Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Debole la giornata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un calo dello 0,25%.
Le tendenza di medio periodo dell'indice MDAX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32.189,5. Supporto stimato a 31.794,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32.584,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)