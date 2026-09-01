BoE, massa monetaria M4 in calo e prestiti a privati giù a 6,3 miliardi

(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna ha riportato un decremento dello 0,3% nel mese di luglio 2026, dopo il +0,9% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare +0,8%) ed il +0,9% del consensus. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.



Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati oltre i 2 miliardi di sterline, in aumento rispetto agli 1,865 miliardi rivisti del mese precedente e contro gli 1,8 miliardi attesi dagli analisti.



I prestiti netti ai privati evidenziano un calo a 6,3 miliardi dai 9,5 miliardi rpecedenti e rispetto ai 7,2 miliardi attesi. I prestiti per mutui fanno segnare una crescita limitata di 4,29 miliardi ed inferiore rispetto ai 7,68 miliardi precedenti.

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