Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 13/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 13/08/2026 è stato pari a 2,86 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,17 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,4 miliardi precedenti.



A fronte dei 762 titoli trattati sulla piazza milanese, 314 azioni hanno chiuso in calo, mentre 403 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 45 azioni del listino italiano.











(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

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