UE riceve 1,4 miliardi di euro di proventi derivanti dagli attivi russi immobilizzati

Destinati al sostegno all'Ucraina

(Teleborsa) - L'Unione europea ha ricevuto 1,4 miliardi di euro di proventi straordinari generati dagli interessi sulle disponibilità liquide derivanti dagli attivi della Central Bank of Russia (CBR), immobilizzati e detenuti presso i Central Securities Depositories (CSD). Il trasferimento di questo importo è il quinto nel suo genere, dopo la quarta tranche erogata a marzo 2026. L'importo corrisponde ai proventi accumulati nel primo semestre del 2026. Dalla loro immobilizzazione, gli attivi russi hanno generato complessivamente 8 miliardi di euro di proventi straordinari.



"La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato - ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - E stiamo utilizzando i proventi derivanti dagli attivi russi immobilizzati per assicurarci che lo faccia. Mettiamo a disposizione dell'Ucraina altri 1,4 miliardi di €. Questo contribuirà a sostenere la continua resistenza dell'Ucraina contro la guerra illegale della Russia.”



I fondi provengono dagli attivi della CBR immobilizzati nell'ambito delle sanzioni dell'UE adottate in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Mentre gli attivi stessi restano immobilizzati, gli interessi sulle disponibilità liquide non appartengono alla Russia e, su proposta della Commissione e dell'Alta rappresentante, il Consiglio ha deciso che tali proventi netti debbano essere utilizzati per sostenere l'Ucraina.



Il 95% dei proventi sarà utilizzato per sostenere l'Ucraina attraverso il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina (ULCM) e il 5% attraverso lo strumento europeo per la pace (EPF). L'ULCM fornisce un sostegno non rimborsabile per assistere l'Ucraina nel rimborso del prestito di assistenza macrofinanziaria dell'UE erogato nel corso del 2025, nonché dei prestiti concessi dai finanziatori bilaterali del G7 nell'ambito dell'iniziativa del G7 sui prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie (ERA). Il sostegno complessivo nell'ambito dei prestiti ERA ammonta a 45 miliardi di euro.

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