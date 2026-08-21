Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 20/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 20/08/2026 è stato pari a 2,82 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,06 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,27 miliardi di azioni, rispetto ai 0,31 miliardi precedenti.



Tra i 749 titoli trattati, 420 hanno chiuso in flessione, mentre 275 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 54 azioni.











(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)

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