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Giappone, a giugno saldo partite correnti vira in deficit contro le attese

Economia, Macroeconomia
Giappone, a giugno saldo partite correnti vira in deficit contro le attese
(Teleborsa) - Diminuisce il saldo delle partite correnti in Giappone a giugno. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato un disavanzo delle partite correnti di 92,3 miliardi di yen, in calo rispetto all'attivo di 3.968,3 miliardi del mese precedente. Le stime degli analisti erano per un surplus in rallentamento a 1.512 miliardi di yen.

La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un deficit di 363,7 miliardi di yen, contro il passivo di 3,4 miliardi di maggio, a fronte di un aumento delle esportazioni a 10.480,1 miliardi di yen (+16,3% su base annua) e delle importazioni a 10.615,3 miliardi (+24,3% a/a).

(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
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