Milano 28-ago
52.616 0,00%
Nasdaq 28-ago
29.433 -0,70%
Dow Jones 28-ago
53.560 -0,02%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 28-ago
26.570 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,11%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.952,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,11%)
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato -0,11%, a quota 3.952,18 in apertura.
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