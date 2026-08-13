Francoforte: movimento negativo per K+S
(Teleborsa) - Retrocede Kali und Salz, con un ribasso del 2,29%.
Il trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di K+S sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 14,68 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 14,38. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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