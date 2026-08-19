Francoforte: risultato positivo per K+S

(Teleborsa) - Avanza Kali und Salz , che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di K+S è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```