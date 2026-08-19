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Francoforte: risultato positivo per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per K+S
(Teleborsa) - Avanza Kali und Salz, che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.

Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di K+S è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,23 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,81. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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