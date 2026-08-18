Mondo TV France riceve richiesta di conversione prima tranche POC per 20mila euro

(Teleborsa) - Mondo TV France , società di produzione di cartoni animati con sede a Parigi e quotata su Euronext Growth Milan, facendo seguito all’emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile non standard cum warrant (“POC”), comunica di aver ricevuto 2 richieste di conversione del POC di 2 obbligazioni ciascuna, per un totale di 4 obbligazioni del valore nominale di 5.000 euro ciascuna e quindi per un totale complessivo pari a 20.000 euro.



Il prestito obbligazionario è composto da 315 obbligazioni convertibili in azioni, per un importo nominale massimo complessivo pari a 1.575.000 euro.



Con riferimento alla prima tranche essendo già state emesse 59 obbligazioni per complessivi 295.000 euro, alla luce della conversione di queste ulteriori N. 4 obbligazioni residuano, ad oggi, ancora 19 obbligazioni da convertire per un controvalore pari a 95.000 euro.



Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 94% del più basso prezzo medio ponderato per volume delle transazioni qualificanti (il più basso VWAP giornaliero - “Volume Weighted Average Price”, cioè prezzo medio ponderato per i volumi) nel corso del Periodo di Determinazione del Prezzo (ossia i dieci (10)) Giorni di Negoziazione consecutivi che terminano nel Giorno di Negoziazione immediatamente precedente la Data di Conversione.



Il prezzo così calcolato è risultato essere pari a: 0,0030 euro per azione, per la prima conversione, ed ha determinato pertanto il diritto a sottoscrivere 3.333.333 azioni ordinarie di Mondo TV France SA di nuova emissione, pari a circa il 3,65% del capitale sociale post conversione delle 4 obbligazioni; 0,0020 euro per azione, per la seconda conversione, ed ha determinato pertanto il diritto a sottoscrivere 5.000.000 azioni ordinarie di Mondo TV France SA di nuova emissione, pari a circa il 5,48% del capitale sociale post conversione delle 4 obbligazioni.



Mondo Tv France informa che le 8.333.333 azioni ordinarie di nuova emissione (pari al 9,13% delle azioni complessive rappresentative del capitale post-conversione) spettanti Loft Capital, per effetto delle conversioni sopra descritte del valore di 20.000 euro, saranno emesse nella giornata di oggi.



Il capitale sociale della Società a seguito di questa emissione sarà pari a 4,04 milioni di euro, costituito da 91.236.009 azioni ordinarie.

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