Juventus acquista Vicario dal Tottenham a titolo gratuito fino a giugno 2027, facoltà di acquisto definitivo
(Teleborsa) - Juventus Football Club ha raggiunto un accordo con il Tottenham Hotspur FC per l'acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario.
L'accordo - si legge in una nota - prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni
sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l'eventuale acquisizione definitiva è pari a 8 milioni di euro; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi.
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