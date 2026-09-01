Londra: rosso per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo che gestisce alberghi , con un ribasso del 3,47%.



La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di InterContinental Hotels Group . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 159,2 USD. Primo supporto visto a 155,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 154,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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