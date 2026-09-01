Londra: rosso per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo che gestisce alberghi, con un ribasso del 3,47%.
La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di InterContinental Hotels Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 159,2 USD. Primo supporto visto a 155,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 154,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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