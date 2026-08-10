UE approva acquisto di Recordati da parte di GBL e CVC

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di Recordati , multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, da parte di Groupe Bruxelles Lambert (GBL), società belga, e CVC Capital Partners , società con sede a Jersey. L'operazione riguarda principalmente il settore farmaceutico e porterà al delisting di Recordati da Piazza Affari.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato delle società risultante dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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