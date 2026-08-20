Calcio in TV: fino a 984 euro spesa per i tifosi italiani

(Teleborsa) - Gli amanti del calcio dovranno mettere a budget almeno 669 euro (fino a 984 euro, invece, per chi opta per l’abbonamento mensile). Facile.it ha esaminato i prezzi dell’offerta Pay TV scoprendo che, nel Belpaese, per seguire da casa il campionato di Serie A 2026/2027 e la Champions League.



Rispetto alla stagione precedente, le tariffe mensili hanno subito un aumento del 9,5%, mentre le formule annuali sono diventate più convenienti (-6%). Nel complesso, il costo sostenuto dagli appassionati italiani resta comunque più contenuto rispetto a quello di altri Paesi europei; in Spagna, ad esempio, la spesa complessiva per campionato e coppe sfiora i 1.400 euro.



Dalla Juventus al Milan, dall'Atalanta al Napoli, dalla Roma all'Inter, ecco quanto costa seguire, dal divano di casa, la propria squadra del cuore.





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