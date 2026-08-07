Cresce spesa farmaceutica in Italia e sale a oltre 39 miliardi euro

(Teleborsa) - Cresce la spesa farmaceutica in Italia, raggiungendo i 39,3 miliardi di euro complessivi nel 2025, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente e per un totale di circa 1,9 miliardi di confezioni dispensate.



Aumenta la spesa di tasca propria per pagare i nuovi antidiabetici e crescono a due cifre le prescrizioni di psicofarmaci per adolescenti e bambini.Resta invece basso il consumo di farmaci equivalenti, ovvero a brevetto scaduto. A fotografare la situazione, il Rapporto OsMed 2025 sull'uso dei medicinali in Italia, pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). In totale circa 7 cittadini su 10 (66,9% degli assistiti) hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci. Entrando nello specifico, la spesa pubblica si è attestata sui 28,4 miliardi di euro (in crescita del 5,8% rispetto al 2024), pari al 72,2% della spesa farmaceutica complessiva.



Allo stesso tempo, i costi a carico dei cittadini sono stati di 10,7 miliardi di euro, con un incremento del 7,5%, trainato dall'acquisto dei farmaci di classe 'A' acquistati privatamente (+16,2%), dei farmaci di fascia 'C' con ricetta (+7,4%) e di quelli di automedicazione (+6,5%).



Tra i medicinali per cui gli italiani sono più propensi a spendere di tasca propria, ci sono i farmaci antidiabetici innovativi, efficaci anche per l'obesità e la perdita di peso, come semaglutide e tirzepatide, per cui i consumi legati all'acquisto privato sono aumentati dell'85,7% e la spesa del 75,8%. Complessivamente per gli antidiabetici la spesa nel 2025 è ammontata a 1,59 miliardi di euro, con un incremento del 34,9% rispetto al 2024.

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