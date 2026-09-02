Milano 12:32
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Dow Jones 1-set
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Londra 12:32
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'1/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'1/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Risultato negativo per l'Hang Seng Index, con una flessione dello 0,93%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25.222. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25.545,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25.114,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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