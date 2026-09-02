Attese positive per Waters

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Ribasso scomposto per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione con una perdita secca del 2,12% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 405,8 USD, con stop loss posto a quota 195,2 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```