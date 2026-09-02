Milano 15:47
51.691 -0,43%
Nasdaq 15:47
29.021 -0,19%
Dow Jones 15:47
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Londra 15:46
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Francoforte 15:47
25.825 -0,56%

Attese positive per Waters

Finanza
Attese positive per Waters
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Ribasso scomposto per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, tra i titoli dell'indice S&P-500, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,12% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 405,8 USD, con stop loss posto a quota 195,2 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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