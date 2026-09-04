Attese positive per DiaSorin

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta positiva per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , tra i componenti del FTSE MIB , che avanza bene e porta a casa un +0,5%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 76,76 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 73,56 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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