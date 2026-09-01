Milano 11:47
51.991 -1,18%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:47
10.715 -1,01%
Francoforte 11:47
25.962 -1,13%

Attese positive per ABN AMRO

Finanza
Attese positive per ABN AMRO
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Seduta positiva per il gruppo bancario olandese, tra i componenti dell'AEX, che avanza bene e porta a casa un +0,07%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 41,71 Euro, con stop loss individuato a quota 39,68 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```