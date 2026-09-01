Attese positive per ABN AMRO

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Seduta positiva per il gruppo bancario olandese , tra i componenti dell' AEX , che avanza bene e porta a casa un +0,07%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 41,71 Euro, con stop loss individuato a quota 39,68 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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