Milano 9:31
52.750 +0,06%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:31
10.856 -0,28%
26.200 -0,25%

Attese positive per BT Group

Finanza
Attese positive per BT Group
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Seduta positiva per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +0,54%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 2,066 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 1,973 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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