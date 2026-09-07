Attese positive per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Brillante rialzo per il produttore di acciaio, parte dell'AEX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,41%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 67,24 Euro, con stop loss calcolato a quota 64,55 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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