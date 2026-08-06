Milano 17:35
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
26.319 +0,69%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,05%)

Il DAX termina le contrattazioni a 26.140,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,05%)
Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un +0,05% e archivia gli scambi a 26.140,13 punti.
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