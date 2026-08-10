Milano 10-ago
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Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
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Londra 10-ago
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Francoforte 10-ago
26.324 +0,02%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,02%)

Il DAX termina le contrattazioni a 26.323,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (+0,02%)
Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un +0,02% e archivia gli scambi a 26.323,88 punti.
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