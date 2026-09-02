Diamanti, il mercato si polarizza: cresce il valore dell’alta gamma

(Teleborsa) - Auctentic, private advisory house europea specializzata nella valutazione e nel ricollocamento strategico di diamanti di alto carato, pietre preziose, alta gioielleria e orologi da collezione, pubblica il primo Auctentic Diamond Report, un’analisi delle principali dinamiche che stanno trasformando il mercato globale dei diamanti, della gioielleria e degli orologi di lusso. Il report, realizzato dal team di esperti di Auctentic insieme ad Avi Krawitz, fondatore e publisher di The Diamond Press, sarà aggiornato ogni quadrimestre per offrire a privati, famiglie e professionisti del patrimonio uno strumento di lettura continuativa di un mercato sempre più complesso e segmentato.



"L’obiettivo dell’osservatorio quadrimestrale - spiega Dov Alter, Ceo e co fondatore di Auctentic, da generazioni nel mercato dei diamanti - è offrire ai privati, alle famiglie e ai professionisti del patrimonio gli strumenti per leggere la complessità di questo mercato e poter prendere decisioni consapevoli — che si tratti di vendere oggi, di attendere, o semplicemente di capire cosa si ha in mano. Ad oggi, Auctentic ha già assistito quasi 10.000 clienti, gestendo un volume complessivo superiore ai 60 milioni di euro in asset transati e registrando una crescita annua costante di oltre il 30%. L’Italia rappresenta il 60% delle transazioni, confermandosi il principale mercato della società".



La principale evidenza del report è netta: il mercato dei diamanti non può più essere considerato un’unica asset class omogenea. La polarizzazione è ormai strutturale.



Da un lato ci sono i diamanti commerciali di piccola caratura, sotto pressione per la concorrenza dei sintetici e il calo dei volumi nella filiera indiana: nei primi cinque mesi del 2026 le importazioni di grezzo sono diminuite del 29% e le esportazioni di lucidato del 10% rispetto all’anno precedente. I lab-grown sintetizzano questa polarizzazione: rappresentano circa il 50% degli anelli di fidanzamento venduti negli Stati Uniti per volume, ma appena il 15-20% del mercato in valore. In questo segmento, quota di mercato e conservazione del valore sono quindi due misure radicalmente diverse. Sul fronte opposto si trovano i diamanti eccezionali, le pietre colorate, i gioielli firmati e i pezzi vintage, che continuano a mostrare una capacità di tenuta significativamente superiore.



"Nel segmento dell'alta gamma, l'interesse per i pezzi di straordinaria manifattura e per le pietre preziose uniche continua a mantenersi su livelli molto elevati, sia nei canali tradizionali che sul mercato secondario", spiega Dov Alter, presentando l'analisi. "Non si tratta di una tendenza temporanea, ma della diretta conseguenza di una domanda solida e consapevole: chi sceglie questi beni cerca la rarità assoluta e la provenienza certificata, elementi chiave per tutelare e accrescere il valore nel tempo".



Il primo Auctentic Diamond Report integra dati e analisi provenienti da Rapaport, Tenoris, The Edge Retail Academy, GJEPC, Bain & Company, McKinsey, De Beers e dalle principali case d’asta internazionali. È disponibile integralmente sul sito Auctentic.



Il report sarà aggiornato con cadenza quadrimestrale, con l’obiettivo di costruire nel tempo un osservatorio di riferimento sul mercato globale dei diamanti, dei gioielli e degli orologi di lusso.



Il contesto: oro e inflazione



Il contesto macroeconomico ha trasformato il comportamento d’acquisto dei consumatori di gioielli. Al primo luglio 2026, il prezzo dell’oro si attestava intorno ai 4.060 dollari per oncia, in crescita del 18% rispetto all’anno precedente, dopo aver toccato il record storico di 5.289 dollari l’oncia a gennaio. L’Indice USA dei Prezzi al Consumo relativo ai gioielli registra un aumento del 22% da inizio 2024, ben al di sopra dell’inflazione generale. I consumatori spendono quindi oggi significativamente di più per lo stesso gioiello rispetto a dodici mesi fa. L’aumento del 22% a maggio rispetto all’inizio del 2024, secondo le statistiche del Ministero del Lavoro USA, conferma come i prezzi dei gioielli siano cresciuti ben oltre l’inflazione generale, riflettendo le pressioni finanziarie sui consumatori.



Le aste confermano: la fascia alta non conosce crisi



I risultati delle principali aste internazionali del primo semestre 2026 rappresentano un termometro significativo dello stato di salute del segmento premium. L’asta "Magnificent Jewels" di Christie’s a Ginevra ha registrato un sell-through del 99% per lotto, con il diamante Ocean Dream — fancy vivid blue-green da 5,50 carati — aggiudicato per CHF 13,6 milioni. A New York, Sotheby’s ha chiuso la sessione di gioielli di alta gamma con un sell-through del 98%, mentre il diamante blu intenso da 10,02 carati è stato aggiudicato a 8,7 milioni di dollari. Christie’s New York ha raggiunto il 100% di sell-through per lotto.



Il cambio euro-dollaro: una variabile da non ignorare



Tra i fattori analizzati dal report figura il tasso di cambio euro-dollaro, spesso sottovalutato da chi valuta se e quando vendere un bene prezioso. Dopo un rafforzamento dell’euro superiore al 12% rispetto al dollaro nel 2025, la valuta europea si è indebolita nel corso del 2026. Il risultato pratico è che i beni venduti sul mercato europeo sono diventati relativamente più accessibili per gli acquirenti americani, ampliando il bacino di potenziali offerenti. Le aste di Ginevra del primo semestre ne sono una conferma: l’elevata presenza di compratori americani ha contribuito alla competitività dei lotti e ai risultati di vendita registrati. I valori dei tassi di cambio riportati dalla Federal Reserve americana.



Il cambio non crea domanda dove non esiste, ma amplifica quella già presente: per un proprietario europeo che valuta il momento giusto per vendere, ignorare questa variabile significa leggere solo una parte del quadro.



Il vintage torna protagonista



Un segmento in crescita trasversale è quello dei gioielli vintage e da collezione. Rarità, autenticità, provenienza e artigianalità d’epoca attraggono fasce di acquirenti sempre più ampie, comprese le generazioni più giovani, per le quali il gioiello d’epoca rappresenta un’alternativa distintiva alla produzione contemporanea standardizzata. Il recente interesse mediatico suscitato dall’anello di fidanzamento vintage-inspired indossato da Taylor Swift — un Old Mine cushion cut di ispirazione ottocentesca — ha riportato questa categoria all’attenzione del grande pubblico. Il fenomeno, tuttavia, ha radici più profonde: i pezzi storici integri, non alterati e con una provenienza verificabile sono oggi tra gli asset più ricercati sul mercato secondario internazionale.

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