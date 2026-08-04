Grupo Consorcio supera i 126 milioni di euro di fatturato lordo nel 2025

(Teleborsa) - Grupo Consorcio, azienda spagnola leader nel settore delle conserve e semiconserve di pesce di alta qualità, ha chiuso il 2025, anno in cui ha celebrato il suo 75° anniversario, consolidando la propria crescita e raggiungendo un fatturato lordo superiore a 126 milioni di euro. L’azienda ha inoltre rafforzato il proprio sviluppo commerciale nei suoi due principali mercati strategici, Spagna e Italia, dove ha registrato una crescita rispettivamente del 4% e del 6%, confermando la solidità della propria strategia di crescita e del proprio posizionamento nel segmento premium.



“Il 2025 è stato un anno di consolidamento per Grupo Consorcio. Abbiamo rafforzato i nostri marchi principali, consolidato la nostra presenza in mercati strategici come Spagna e Italia e continuato a portare avanti una strategia basata su qualità, provenienza ed eccellenza. Affrontiamo il 2026 con buone prospettive e con un piano di crescita che continuerà a promuovere l’innovazione, l’internazionalizzazione e il posizionamento premium dell’azienda”, sottolinea Jesús Gómez, CEO di Grupo Consorcio.



Con il 59% del fatturato proveniente dai mercati internazionali, Grupo Consorcio ha continuato a portare avanti la propria strategia di internazionalizzazione.



L’Italia si è nuovamente affermata come uno dei principali motori della crescita internazionale dell’azienda. La filiale italiana ha superato i 34 milioni di euro di fatturato lordo, con una crescita del 6%, mentre il marchio Consorcio ha incrementato le vendite del 4%. In particolare, nel segmento del tonno premium, il marchio Consorcio consolida ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato italiano, raggiungendo una quota di mercato a valore dell’11,6% (+1,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente). Sul fronte dei volumi, Consorcio registra una crescita del 10%, con un aumento della quota di mercato a volume di 1,1 punti percentuali. Inoltre, le acciughe del Cantabrico hanno continuato a rappresentare il segmento più dinamico del mercato italiano, riflettendo la crescente preferenza dei consumatori per prodotti di origine differenziata e di alta qualità.



Nel 2026, Grupo Consorcio sta continuando a sviluppare il proprio piano strategico di crescita, incentrato sul rafforzamento dei propri marchi, sull’espansione commerciale in Spagna, Italia e Regno Unito, sullo sviluppo di nuovi mercati e sul consolidamento del proprio posizionamento nel segmento premium delle conserve di pesce.

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