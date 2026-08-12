Douglas, terzo trimestre in calo con concorrenza "agguerrita" per accaparrarsi quote di mercato

(Teleborsa) - Douglas , multinazionale tedesca specializzata in profumeria e cosmetici, ha comunicato che le vendite sono diminuite del 2% su base annua nel periodo aprile-giugno, attestandosi a 987,8 milioni di euro, mentre l'EBITDA rettificato è calato del 19,4% a 127,5 milioni di euro (margine EBITDA rettificato al 12,9%). Nei primi nove mesi dell'esercizio finanziario 2025/2026, l'andamento delle vendite omnicanale è rimasto complessivamente stabile, con un incremento dello 0,5% a 3,61 miliardi di euro, mentre l'EBITDA rettificato è diminuito del 9% a 577,3 milioni di euro (margine EBITDA rettificato al 16%). L'azienda ha confermato le previsioni per l'intero esercizio.



"La concorrenza per accaparrarsi quote di mercato è agguerrita - ha dichiarato il CEO Sander van der Laan - Abbiamo introdotto diverse misure per adattarci efficacemente al cambiamento dei comportamenti dei consumatori, tra cui la revisione costante della nostra strategia di prezzo e l'accelerazione della nostra trasformazione omnicanale. Stiamo spostando l'attenzione degli investimenti verso il miglioramento della nostra offerta digitale e dell'esperienza di acquisto per i nostri clienti, promuovendo al contempo l'esclusività dell'assortimento e i servizi cross-channel, entrambi settori che mostrano una crescita significativa delle vendite".



"Condivideremo maggiori dettagli sui relativi obiettivi, KPI finanziari e tempistiche nel corso dell'anno - ha aggiunto - Continueremo inoltre a promuovere la standardizzazione e la semplificazione della nostra organizzazione nei 22 paesi in cui operiamo con un modello omnicanale e a mantenere i costi sotto stretto controllo. Tutto ciò ci metterà in una posizione favorevole per la crescita".



Douglas ha evidenziato che il mercato europeo della cosmesi di alta gamma continua a crescere. Tuttavia, Germania, Francia e Paesi Bassi - che insieme contribuiscono per circa il 60% al fatturato complessivo del gruppo - sono in ritardo rispetto a mercati più dinamici come Polonia, Spagna e Italia. La domanda dei consumatori di cosmesi di alta gamma è stata inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in Germania e nei Paesi Bassi, e stabile in Francia, mentre l'Europa centro-orientale rimane un mercato chiave per la crescita del Gruppo.

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