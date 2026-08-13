Tribunale di Londra respinge accuse di Shein e accoglie controquerela di Temu

(Teleborsa) - Oggi il tribunale di Londra ha respinto le accuse presentate da Shein su una presunta violazione del copyright nel Regno Unito, accogliendo invece la controquerela di Temu.



Shein dovrà infatti risarcire quest'ultima per averla costretta a rimuovere migliaia di inserzioni di prodotti dopo averla, a sua volta, accusata di livelli "sbalorditivi" di violazione del copyright e di aver utilizzato migliaia di fotografie provenienti dal suo sito web.



Il giudice - secondo quanto riporta Reuters - ha respinto le argomentazioni secondo cui Temu avrebbe violato il copyright di Shein, affermando che, anche se la violazione fosse effettivamente avvenuta, la stessa Temu non sarebbe comunque responsabile.



Il tribunale antitrust del Regno Unito, il Competition Appeal Tribunal, - aggiunge Bloomberg - terrà un altro processo il prossimo anno per pronunciarsi sull'accusa secondo cui Shein avrebbe adottato una strategia orientata a minare la capacità di Temu di competere nel mercato della ultra fast-fashion britannico.















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