EPH Invest, ok Cda ad aumento di capitale riservato mediante conferimento di crediti

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di EPH Invest ha deliberato di esercitare parzialmente la delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 aprile scorso, approvando un aumento di capitale riservato mediante conferimento di crediti per un controvalore massimo complessivo di 600.000 euro.



L'operazione - si legge in una nota - si inserisce nell'ambito del Settlement Agreement sottoscritto con Global Growth Holding Limited (GGHL) e Negma Group Investment, già reso noto al mercato, ed è finalizzata alla definizione dei rapporti pendenti con tali controparti.



A fronte di un'esposizione debitoria originaria pari a 1.415.734 euro, la società procederà alla conversione in capitale di crediti per complessivi 600.000 euro.



L'operazione comporterà la conversione in patrimonio netto di debiti per 600.000 euro; la rinuncia irrevocabile da parte di GGHL e Negma a ulteriori crediti per 815.734 euro, pari a circa il 58% dell'esposizione debitoria originaria; l'estinzione integrale dell'esposizione debitoria complessiva pari a 1.415.734 euro; la cancellazione definitiva dei warrant ancora in circolazione emessi nell'ambito dei precedenti accordi; la definitiva cessazione di ogni rapporto derivante dagli strumenti finanziari convertibili sottoscritti con GGHL e Negma.



Gli amministratori hanno, inoltre, deciso di convocare un CdA il 21 agosto prossimo per deliberare riguardo la conversione in capitale dei crediti vantati nei confronti della società da amministratori e creditori professionali, maturati nell'ambito dell'attività svolta a favore della società stessa, per un importo complessivo di 552.633,83 euro.



Inoltre, con riferimento all'operazione Edron, EPH Invest rende noto che, a seguito degli approfondimenti svolti, ha ritenuto che la stessa possa rientrare, anche alla luce delle operazioni relative allo sviluppo delle iniziative di student housing nel centro di Padova, nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di reverse merger.



Alla luce di tale valutazione, e tenuto conto della prevista nomina della società di revisione da parte dell'assemblea, nonché della necessità di completare gli approfondimenti e gli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile, le parti hanno convenuto di differire il termine per il perfezionamento dell'operazione Edron entro il 30 settembre 2026.







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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