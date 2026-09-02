Green Arrow Capital cede Gruppo Turatti a Grote Company Family of Brands

(Teleborsa) - Green Arrow Capital, gestore finanziario indipendente attivo nei private markets e negli investimenti alternativi in Italia, ha siglato attraverso il fondo Taste of Italy un accordo vincolante per la cessione del 100% del Gruppo Turatti a Grote Company Family of Brands, società statunitense leader nella fornitura di macchinari e servizi per l'industria della trasformazione alimentare.



L'operazione rappresenta la conclusione di un percorso di successo che ha visto il fondo accompagnare Turatti in un'importante fase di crescita e industriale e manageriale. Nel corso del periodo di investimento, Taste of Italy ha affiancato il management nel rafforzamento della struttura organizzativa, con l'acquisizione di Tecnoceam e la realizzazione del nuovo headquarter. Fondato nel 1978 e con sede a Cavarzere (Venezia), il Gruppo Turatti è leader nella progettazione e realizzazione di macchinari e linee complete per l'industria alimentare, con oltre 40 anni di esperienza al servizio dei settori della IV gamma, degli ortaggi surgelati e dei prodotti ready-to-eat.



Turatti entrerà a far parte del gruppo americano Grote Company Family of Brands con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la propria capacità di offrire soluzioni integrate ai trasformatori alimentari europei e nordamericani, beneficiando della complementarità delle competenze, sull'ampiezza dell'offerta e sulla presenza globale del Gruppo Grote Company Family of Brands.



"Il percorso realizzato da Turatti negli ultimi anni rappresenta un esempio concreto della capacità del Fondo e di Green Arrow Capital di creare valore attraverso una strategia di crescita sostenibile, sviluppo industriale e valorizzazione delle eccellenze italiane - ha commentato Pierluca Antolini, Taste of Italy Senior Advisor (Green Arrow Capital Alternative Funds SGR) - Fin dal nostro ingresso abbiamo lavorato al fianco del management team per supportare l'evoluzione della società, rafforzarne il posizionamento internazionale e valorizzarne il patrimonio tecnologico e industriale".

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