Anthilia Capital Partners, finanziamento di 10 milioni di euro a RT&L per acquisto di LandS

(Teleborsa) - Anthilia Capital Partners SGR
ha strutturato una linea di finanziamento da 10 milioni di euro
a favore di RT&L
, azienda specializzata in servizi di trasporto e logistica quotata su Euronext Growth Milan. Nel dettaglio, il finanziamento è stato erogato da Anthilia Capital Partners SGR attraverso i fondi Anthilia BIT V e Anthilia ELTIF Synthesis e sarà finalizzato all’operazione di acquisizione del Gruppo LandS (operazione annunciata il 31 luglio
). Il finanziamento ha una durata complessiva di 6,5 anni, di cui 18 mesi di preammortamento.
"Il Gruppo RT&L è una realtà solida e di grande rilievo nel campo delle soluzioni logistiche e delle spedizioni internazionali, con una presenza consolidata nei principali mercati strategici globali - ha detto Barbara Ellero, Partner e Head of Private Capital di Anthilia Capital Partners SGR
- Con questo supporto Anthilia consente al Gruppo di proseguire nel percorso di sviluppo come delineato in occasione della quotazione, sostenendo in particolare l’operazione di acquisizione di LandS a cui attribuiamo un elevato valore industriale. Riteniamo che il Gruppo abbia un alto potenziale per rispondere al meglio alla crescente complessità del contesto in cui opera e siamo orgogliosi di poter contribuire al suo ulteriore consolidamento".
"Il supporto ricevuto da Anthilia in questa operazione rappresenta un’importante conferma della solidità e della credibilità del progetto industriale del Gruppo RT&L - ha commentato Roberto Bizzarri, AD di RT&L
- La fiducia accordata da un investitore istituzionale qualificato ci consente di proseguire nel percorso di sviluppo delineato in occasione della quotazione, sostenendo un’operazione di elevato valore industriale come l’acquisizione di LandS".