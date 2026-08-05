Spoon Restaurant Group, finanziamento in pool da 28 milioni per sviluppo in Italia

L’operazione, guidata da UniCredit, con la partecipazione di illimity Bank (Gruppo Banca Ifis), è finalizzata a sostenere la strategia di espansione del Gruppo con l’apertura in Italia di sessanta punti vendita

(Teleborsa) - Spoon Brands, holding italiana he vanta un solido portafoglio di marchi nella ristorazione, ha perfezionato un finanziamento da 28 milioni di euro con un pool di banche guidato da UniCredit , in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Banca Agente. Nel pool anche Illimity Bank ( Gruppo Banca Ifis ) in qualità di co-arranger e banca finanziatrice.



Il finanziamento, articolato in linee distinte a favore di Spoon Restaurant Group e Spoon Direct, ambedue operanti sul mercato con il marchio Spoon Brands, è finalizzato a sostenere il piano di crescita del Gruppo in Italia. Nel 2026 e 2027, è prevista l'apertura di circa 60 nuovi punti vendita a gestione diretta sul territorio nazionale, a Roma, Milano, Bologna, Firenze, Venezia, Forlì Cesena e Siracusa.



L'operazione consentirà di sostenere gli investimenti necessari all'espansione della rete commerciale, garantendo anche la creazione di nuove opportunità occupazionali per la filiera.



Il finanziamento è stato strutturato integrando specifici obiettivi ESG che il Gruppo si impegna a perseguire nell'ambito del proprio percorso di crescita sostenibile. Tra questi figurano il recupero e donazione delle eccedenze alimentari ad associazioni benefiche sul territorio, l'aumento dell'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili ed azioni concrete che supportino la parità di genere a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale.



Spoon Brands opera nel settore food retail con un portafoglio marchi di rilevo che include KFC - Kentucky Fried Chicken, il brand di pollo fritto più famoso al mondo, Milos Greek Food, la prima catena di street food greco in Italia, Antica Focacceria San Francesco e Rossopomodoro.



"Questo finanziamento darà una forte spinta al nostro percorso di espansione", commenta Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di Spoon Brands, aggiungendo "la nostra ambizione è supportare la crescita dei marchi italiani sul territorio nazionale e, al contempo, introdurre grandi brand internazionali in Italia. Questo percorso genererà un impatto economico ed occupazionale significativo, creando nuove opportunità di lavoro, di formazione e di carriera professionale. Per noi, crescere significa anche fare sistema con le comunità locali: vogliamo che ogni nuova apertura si traduca in un sostegno concreto all'indotto locale".



Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, spiega che l'operazione "conferma la capacità di UniCredit di accompagnare le imprese nei loro percorsi di sviluppo, supportando investimenti che generano impatti concreti in termini di crescita, occupazione e valorizzazione dei territori. Particolarmente significativo è inoltre l'inserimento di obiettivi ESG, che rafforza il legame tra sviluppo del business e creazione di valore sostenibile nel lungo periodo".



"Siamo soddisfatti di aver contribuito a realizzare questa operazione, che rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di crescita di Spoon Brands", afferma Stefano Ortolano, Head of Structured Finance di illimity Bank (Gruppo Banca Ifis), aggiungendo "sosteniamo il progetto fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2023, a testimonianza di come il Gruppo Banca Ifis sia al fianco dei poli imprenditoriali che investono nell'innovazione, nella crescita e nello sviluppo di nuovi modelli di business. Siamo convinti che questa operazione contribuirà a generare ulteriore valore economico e occupazionale, creando nuove opportunità sui territori".

Condividi

```