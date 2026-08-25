Green claim: GS1 Italy pubblica vademecum per le imprese su Direttiva EmpCo

in vigore dal 27 settembre

(Teleborsa) - Linee guida, standard e strumenti digitali, riuniti in un unico sito web “salvavita”: è il “kit” realizzato da GS1 Italy per aiutare le imprese ad adottare le nuove regole sulla comunicazione ambientale di prodotto introdotte con la Direttiva Empowering Consumers 2024/825/EU (EmpCo), che entrerà in vigore il prossimo 27 settembre.



Un' iniziativa che - si legge - aggiunge un ulteriore tassello al percorso di accompagnamento alle imprese intrapreso da GS1 Italy in ambito ECR Italia, per promuovere un approccio alla sostenibilità sempre più rigoroso, trasparente e basato su evidenze scientifiche. Si tratta della nuova “Guida pratica di GS1 Italy ai green claim”, realizzata per offrire un supporto operativo alla corretta comunicazione ambientale di prodotto così com’è stata delineata dalla nuova direttiva europea, un focus sui punti chiave della direttiva Empowering Consumers e indicazioni pratiche per costruire un green claim.



La guida aiuta le aziende a comprendere come costruire i green claim nel settore del largo consumo e permette di conoscere gli strumenti messi a disposizione da GS1 Italy per farlo nel migliore dei modi, utilizzando in modo corretto ed efficace i dati provenienti da studi LCA (Life Cycle Assessment) o di impronta ambientale e usando gli standard globali GS1, così da evitare il rischio di incorrere nel greenwashing.



GS1 Italy ha inoltre pubblicato “Normative e strumenti per una corretta comunicazione ambientale di prodotto”, una panoramica sulla comunicazione ambientale di prodotto: dalle direttive europee al ruolo degli studi LCA per costruire claim ambientali corretti e conformi.



Sempre per aiutare le imprese nel percorso verso una maggiore sostenibilità e una migliore comunicazione al riguardo, GS1 Italy ha raccolto, accedendo al sito, tutte le risorse che ha realizzato negli ultimi anni su questo fronte. Novità che raccontano l’evoluzione dell’agenda di sostenibilità di GS1 Italy e che offrono una visione d’insieme delle attività sviluppate in diversi ambiti, dalla

misurazione e rendicontazione ambientale all’economia circolare, fino alla collaborazione tra produttori e retailer per migliorare le performance di sostenibilità dei prodotti in numerose categorie merceologiche.



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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