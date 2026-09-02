Intesa: azionario europeo può salire mentre inflazione aumenta, view positiva su banche, salute e tech

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(Teleborsa) - Nonostante un agosto "movimentato" per le tensioni geopolitiche, il ritorno delle guerre commerciali, il debito USA in aumento e una curva dei rendimenti più ripida, le borse europee hanno tenuto bene, sostenute da una solida stagione degli utili. È quanto emerge dal report "European Sector Monitor" di Intesa Sanpaolo , a cura di Gianluca De Sanctis, Equity Strategist della banca.



Secondo lo studio, non è stata solo la tecnologia a trainare i mercati, come invece accaduto negli Stati Uniti: in Europa anche i settori "old economy" hanno contribuito alla performance, con le risorse di base che segnano un +9,4% nel mese e la tecnologia che rimbalza del +4,3%. Ha contribuito positivamente anche il comparto dei servizi finanziari, spingendo lo STOXX Europe 600 in territorio positivo.



"Il nostro scenario di base rimane che le azioni possano continuare a salire mentre l'inflazione aumenta, a patto che l'incremento sia sostanzialmente in linea con le attese", si legge nel report, che vede "un rischio limitato di uno shock inflazionistico al rialzo rilevante", dal momento che i mercati si sono già adeguati alla prospettiva di un'inflazione più alta dopo il "Liberation Day" e la guerra in Iran.



Guardando ai singoli settori, Intesa Sanpaolo mantiene un giudizio positivo sulle banche, per le quali "il contesto macroeconomico resta favorevole", con il risiko bancario guidato dagli istituti italiani che dovrebbe restare un catalizzatore chiave per il comparto.



Giudizio neutrale con bias al rialzo per il comparto auto: le case automobilistiche europee stanno ricevendo il beneficio del dubbio sui loro sforzi di ristrutturazione, con il settore che guadagna il 2,5% nel mese.



Confermato l'approccio positivo sul settore salute, per il quale l'invecchiamento della popolazione mondiale resta la tesi di investimento centrale; ad agosto il comparto ha beneficiato di un miglioramento del sentiment degli investitori partito dagli Stati Uniti, frenato solo dalla debolezza nel Regno Unito.



Vista neutrale per l'energia, con le materie prime su livelli elevati ma un contesto macroeconomico ritenuto già ampiamente scontato dal mercato.



Giudizio positivo per la tecnologia: ad agosto il rimbalzo del settore è stato guidato dai titoli software, un trend che gli analisti si attendono possa proseguire nel breve termine, mentre si intravede spazio per un re-rating anche nel comparto dei semiconduttori.



Infine, giudizio neutrale sulle utility, penalizzate ad agosto dal rialzo dei rendimenti obbligazionari, oltre che da prezzi del gas più elevati, ondate di caldo estremo e siccità. Per gli analisti, "altri settori offrono un profilo di rischio-rendimento più interessante".

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