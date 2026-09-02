L'Europa centrale e meridionale sono su percorsi di convergenza economica divergenti

L'analisi di Morningstar DBRS

(Teleborsa) - La convergenza economica è destinata a proseguire in molte economie europee a reddito medio, grazie a una crescita del reddito più rapida e alla riduzione del divario di produttività rispetto alle economie a reddito più elevato. Lo afferma Morningstar DBRS in un'analisi sul tema, sottolineando che la convergenza rimarrà tuttavia disomogenea, come dimostra l'evoluzione dei fattori trainanti della crescita nei due blocchi di paesi con economie convergenti: l'Europa centrale e orientale (CE) e l'Europa meridionale (SE).



Nel 2025, 15 dei 27 Stati membri dell'UE avevano livelli di reddito inferiori al 90% del livello aggregato dell'UE. L'agenzia di rating definisce questi paesi come economie convergenti, che rappresentano collettivamente circa il 25% del PIL dell'UE. All'interno di questo gruppo, distingue tra il gruppo CE (che comprende Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia), che rappresenta il 13% del PIL dell'UE nel 2025, e il gruppo SE (che comprende Cipro, Grecia, Portogallo e Spagna), che rappresenta il 12%.



Il gruppo CE include molte economie dell'ex blocco orientale che sono entrate a far parte dell'UE nel 2004 o nel 2007. Il loro livello di reddito relativo è aumentato notevolmente, passando da circa il 29% della media UE nel 2000 al 61% nel 2026. I forti investimenti sono stati il ??principale motore di questa rapida convergenza, sostenuti dagli afflussi di investimenti diretti esteri e fondi UE. Al contrario, il gruppo SE comprende i paesi entrati nell'UE prima, con livelli di reddito iniziali più elevati, ma le cui traiettorie economiche sono state significativamente influenzate dalla crisi finanziaria globale e dalla successiva crisi del debito sovrano dell'eurozona. Nonostante le importanti riforme strutturali e la maggiore resilienza economica degli ultimi anni, il reddito relativo tra le economie SE è generalmente diminuito (86% dell'UE nel 2000 contro il 71% nel 2026). Nella maggior parte dei casi, la stagnazione della crescita del reddito nei paesi SE nell'ultimo decennio è stata causata da una minore intensificazione del capitale e da un minore incremento della produttività rispetto alla media UE.



Secondo Morningstar DBRS, la convergenza nelle economie dell'Europa centro-orientale è destinata a proseguire a un ritmo sostenuto, con una crescita del reddito prevista in media intorno al 2,1% annuo fino al 2040. Sebbene più lenta rispetto ai decenni precedenti, questa percentuale rimane sostanzialmente superiore all'1,2% previsto per l'aggregato UE nel medio-lungo termine. Al contrario, la convergenza del reddito nelle economie dell'Europa sud-orientale è attualmente modesta e potrebbe rallentare ulteriormente nel prossimo decennio, man mano che l'attuale impulso occupazionale derivante dai flussi migratori e da una maggiore partecipazione al mercato del lavoro si esaurirà. Mentre la crescita del reddito pro capite è prevista intorno all'1,6% annuo nei prossimi anni, potrebbe scendere a circa l'1,2% in media nel 2030-40, avvicinandosi all'aggregato UE, indicando una possibile stagnazione del processo di convergenza.



"La continua convergenza del reddito può rafforzare la resilienza economica e, di conseguenza, anche il profilo di credito sovrano, sostenendo le entrate fiscali pubbliche e, in ultima analisi, la capacità di indebitamento di uno Stato - si legge nell'analisi - La convergenza futura potrebbe diventare più difficile, poiché i progressi economici più agevoli potrebbero essere già stati realizzati. I progressi compiuti in passato sono stati favoriti dall'integrazione con le principali economie europee, in particolare con la Germania per i paesi dell'Europa centro-orientale, e da un intenso commercio intraeuropeo. Con queste economie centrali europee che si trovano ad affrontare sfide strutturali, le economie convergenti dovranno sempre più perseguire politiche che favoriscano elevati investimenti, agevolino la partecipazione e la riqualificazione della forza lavoro e rafforzino la capacità innovativa delle imprese nazionali, in un contesto di pressioni demografiche".

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