Eurozona, il sentiment degli investitori torna in territorio positivo ad agosto

(Teleborsa) - L'indice di fiducia economica Sentix per l'eurozona è tornato in territorio positivo ad agosto, registrando il quarto aumento consecutivo.



L'indice complessivo è cresciuto di +4 punti, raggiungendo quota +0,9 punti, contro attese degli analisti per -0,7 punti. In particolare, il sottoindice relativo alle condizioni attuali ha registrato un significativo rialzo di 6,8 punti. Le aspettative economiche sono aumentate solo leggermente questo mese, di 1 punto, attestandosi a +10,3 punti.



Anche l'economia tedesca continua a registrare buone performance: le aspettative economiche sono cresciute di 2,5 punti, raggiungendo quota +6 e toccando il livello più alto da febbraio 2026, si legge nella ricerca di Sentix. La valutazione della situazione attuale è migliorata significativamente, con un aumento di 11,5 punti, ma rimane comunque nettamente in territorio negativo, a -28,3 punti.



A livello globale, i segnali continuano a indicare una ripresa: l'indice globale Sentix è cresciuto di 1,4 punti, raggiungendo quota +14,7 ad agosto, segnalando una ripresa economica generalizzata. Le aspettative globali sono aumentate leggermente di 0,4 punti. Quasi tutte le regioni economiche hanno registrato un miglioramento ad agosto. Solo il Giappone non ha aderito a questo trend positivo.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

Condividi

```