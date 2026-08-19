Grundfos, solida semestrale con vendite in crescita del 7,7%

(Teleborsa) - Grundfos ha archiviato il primo semestre 2026 con vendite complessive cresciute del 7,7% a valuta locale a 17,9 miliardi di DKK.



In linea con le priorità strategiche, - si legge in una nota - l'azienda ha mantenuto una forte crescita negli Stati Uniti, attualmente il suo singolo mercato più importante e con un aumento delle vendite di oltre il 20% grazie in particolare alla forte domanda di soluzioni per i data center.



Inoltre, la società sta ritrovando slancio in Europa, con i mercati delle aree meridionale e centrale che mostrano un solido andamento di crescita.



A livello di redditività, l'EBIT rettificato ha raggiunto 1,6 miliardi di DKK e con il relativo margine al 9,2%.



Commentando i risultati del primo semestre, l’amministratore delegato di Grundfos, Poul Due Jensen, ha dichiarato: "Si tratta di un risultato molto solido e sono estremamente orgoglioso dei miei colleghi e delle nostre prestazioni. Il nostro successo si basa su una forte esecuzione e sulla nostra capacità di soddisfare la domanda dei clienti che richiedono soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e idrico. Siamo diventati un fornitore di eccellenza nel settore dei data center; tuttavia, la nostra crescita si fonda sulla versatilità del nostro portafoglio, che ci rende il fornitore di riferimento in numerosi mercati e settori industriali".



Da evidenziare poi che la domanda di soluzioni ad alta efficienza energetica offerte da Grundfos sta registrando un forte aumento.

Per sostenere questa crescita e rafforzare la resilienza delle proprie catene di approvvigionamento, l'azienda sta effettuando un investimento di 400 milioni di DKK finalizzato a un ampliamento del 50% della capacità produttiva di motori ad alta efficienza nei propri stabilimenti in Messico e Ungheria. Questa iniziativa fa seguito al recente annuncio di Grundfos relativo all'espansione del proprio stabilimento in Texas.



"I nostri clienti si affidano a noi per ridurre il consumo di energia e acqua grazie alle nostre soluzioni ad alta efficienza. Abbiamo quindi accelerato i piani di investimento per aumentare la capacità produttiva dei nostri motori ad alta prestazione. Grazie ai nostri investimenti in Europa e in Nord America saremo in grado di soddisfare la domanda in costante crescita rafforzando al contempo la resilienza delle nostre catene di approvvigionamento", ha dichiarato Due Jensen.



Parallelamente alla solida performance commerciale, Grundfos continua a progredire sul fronte della sostenibilità, con una riduzione del 23% delle emissioni di gas serra Scope 1, 2 e 3 rispetto al 2020.





Condividi

```