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New York: andamento sostenuto per Paypal

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Paypal
Seduta positiva per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che avanza bene del 3,58%.
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