New York: risultato positivo per Paypal

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili , che tratta in utile del 3,11% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Paypal è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Paypal evidenzia un declino dei corsi verso area 52,84 USD con prima area di resistenza vista a 54,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 51,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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