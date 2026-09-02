Parigi: giornata depressa per LVMH

(Teleborsa) - Rosso per la holding francese , che sta segnando un calo dell'1,89%.



Lo scenario su base settimanale di LVMH rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico della multinazionale del lusso mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 433,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 442,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 430.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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