Parigi: giornata depressa per LVMH

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding francese , che presenta una flessione del 2,49% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LVMH , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della multinazionale del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 424,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 434,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 421,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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