Parigi: giornata depressa per LVMH
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding francese, che presenta una flessione del 2,49% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LVMH, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della multinazionale del lusso suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 424,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 434,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 421,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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