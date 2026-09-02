Rialzo in agguato per Sbm Offshore Nv

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Protagonista Sbm Offshore Nv , tra i titoli dell'indice AEX , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,65%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Sbm Offshore Nv è da comprare ai prezzi attuali pari a 35,66 Euro con stop loss individuato a quota 34,23 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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