Rialzo in agguato per Texas Instruments

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Protagonista la compagnia chip statunitense , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che chiude la seduta con un rialzo del 2,25%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 279,6 USD, con stop loss fissato a livello 260,4 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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